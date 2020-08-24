Главврач омской больницы не смог назвать посетивших его кабинет людей в штатском

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский не смог объяснить, почему, пока в реанимации лежал Алексей Навальный, в его кабинете находились люди в штатском, которых СМИ определили как силовиков.

"Я не могу сказать, кто это был. Я не могу сказать, что они что-то делали", - заявил Мураховский.

При этом он отрицал чье-либо вмешательство в лечение политика.

"Мы лечили пациента, и мы его спасли. Никакого влияния на лечение пациента не было и быть не могло. У пациента был лечащий врач, все решения принимали коллегиально, в каждом консилиуме участвовало до 10 докторов разных учреждений", - сказал главврач, когда его журналисты спросили, что делали находившиеся в больнице сотрудники силовых структур.

Заместитель Мураховского Анатолий Калиниченко сказал, что то, что врачи говорили журналистам о состоянии Навального и результатах его анализов, ни с кем не согласовывалось. "Ни один диагноз я ни с кем не согласовывал. Никакого давления не было", - сказал Калиниченко.

Он также рассказал, что врачи сначала подозревали у Навального отравление, но анализы это не подтвердили.

Навальный попал в токсикологическую реанимацию омской больницы по пути из Томска в Москву. Ему стало плохо в самолете. Он впал в кому. Омские врачи разрешили его перевезти в берлинскую клинику Шаритэ в концу второго дня его пребывания в реанимации. Сейчас он уже находится в Германии.