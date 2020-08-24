Оперштаб сообщил, что РФ пока не расширяла список международных рейсов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Новых решений об открытии международного авиасообщения с зарубежными странами пока нет, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами. Как будут - мы обязательно об этом сообщим", - пояснили журналистам в штабе.

Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что Россия готовится открыть авиасообщение с еще несколькими странами. По информации издания, в перечень могут войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай, решение может быть обнародовано вторник, 25 августа.

Как сообщалось, с 1 августа Россия разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 10 августа - в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией, но попасть в нее могут только обладатели вида на жительство.

Международные перелеты разрешено совершать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.