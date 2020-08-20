РФ возобновляет международные рейсы еще из трех городов

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия с 20 августа возобновляет международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска, сообщила Росавиация.

"В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, с 1 августа РФ разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 10 августа - в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. При этом выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.