Кипр решил открыть границу для некоторых россиян

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минздрав Кипра обнародовал правила допуска на остров иностранцев c 28 августа, поделив страны вылета на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Россия попала в категорию C с повышенным риском заражения.

Это означает, что с 28 августа прилететь на Кипр смогут россияне, которые там постоянно живут, их семьи, обладатели вида на жительство, дипломаты и те, у кого есть специальное разрешение властей республики. Эти правила были разъяснены Минздравом ранее.

Эти люди должны будут сдать тест на COVID-19 по прибытии или иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, полученную не позднее чем за 72 часа до вылета. Въехав в страну, они будут обязаны самоизолироваться на две недели. За двое суток до истечения этого срока они будут должны сдать новый тест за свой счет. Результаты они будут должны отправить чиновникам по электронной почте. Если анализ будет отрицательным, им разрешат выйти из самоизоляции.

В одну группу с Россией попали Франция, Испания, Нидерланды, Болгария, Украина, Египет, Израиль, Саудовская Аравия и многие другие.

Прибывающим из стран группы А сдавать тесты и как-либо изолироваться не придется вовсе. От прибывающих из стран категории В власти ждут справку об отсутствии заражения.

Министерство пообещало регулярно пересматривать риски для разных стран и обновлять списки.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

С 15 августа возобновилось авиасообщение со Швейцарией, но пока туда имеют право на въезд не все - только россияне с видом на жительство в этой стране или те, кто едет на длительную учебу или лечение.