Cуд отменил штраф сборщику подписей за возвращение выборов мэров

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отменил штраф члену инициативной группы, выступающей за возвращение прямых выборов мэров, Максиму Верникову, сообщил глава регионального отделения "Открытой России" и секретарь инициативной группы Владислав Постников.

Верникова оштрафовали летом на 10 000 рублей за нарушение порядка проведения публичной акции, когда он на улице вел сбор подписей за возвращение выборов. Активистов перестали задерживать после того, как 6 августа областное Заксобрание вмешалось, назвало их действия законными и потребовало перестать им препятствовать.

"Народная инициатива не должна подвергаться преследованию и придиркам, согласилась судья Свердловского областного суда, отменив постановление судьи Ушакова и прекратив производство по делу в отношении Максима (Верникова. - ИФ.)", - сообщил Постников.

Его информацию подтвердили в пресс-службе облсуда.

Инициативная группа была зарегистрирована в областном Заксобрании не с первой попытки, после исправления недочетов в оформлении документов. Летом активисты собрали около 15 000 подписей избирателей в поддержку законопроекта о возвращении прямых выборов мэров. Из них 13 000 подписей были проверены, недействительными оказались только 1300, и в конце сентября законопроект о выборах был зарегистрирован в областном парламенте. Ожидается, что депутаты рассмотрят его в ноябре.

В "Открытой России" отмечали, что это первый случай в стране, когда народной инициативе удалось преодолеть подписной барьер.

В Свердловской области прямые выборы мэров были отменены. Весной 2018 года областное Заксобрание отменило выборы мэра Екатеринбурга, после чего ушел в отставку избранный мэр Евгений Ройзман. Последними были отменены выборы мэра в Нижнем Тагиле. В июне 2019 года законопроект о возвращении выборов вносил в областной парламент депутат Вячеслав Вегнер, но эта инициатива была отклонена.