Мосгорсуд признал незаконным один из восьми обысков у Петра Верзилова

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил, что Мосгорсуд признал незаконным один из обысков, прошедших у него в июне по делу о московских протестах прошлого года.

"Мосгорсуд только что признал незаконным обыск у меня дома 21 июня. Это был самый первый из тех самых восьми обысков! Незаконным признан тот самый обыск, когда штурмовая группа СК выломала у меня дверь дома в 7 утра, а затем не давала мне связаться с адвокатом в течение 12 часов", - написал в твиттере Верзилов.

Он добавил, что надеется добиться признания незаконными и семи последующих обысков, которые проходили у него, его матери и ее подруги.

21 июня Верзилов был задержан и доставлен в отдел полиции. Вечером его отпустили. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из отдела МВД, то зашел в магазин, где на него напал человек. Во время потасовки они упали, после чего подъехали полицейские и задержали Верзилова. 22 июня Мещанский суд Москвы назначил ему административный арест на 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего. Мосгорсуд признал это решение законным, отклонив жалобу на арест.

22 июня Мещанский суд Москвы арестовал Верзилова на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). За день до этого у него прошел обыск в рамках "московского дела".

26 июня дома у Верзилова прошел повторный обыск, пока он сам находился под арестом. В ходе обыска был обнаружен второй паспорт - канадский. В отношении Верзилова возбудили уголовное дело в связи с тем, что он не подавал уведомления о двойном гражданстве. Уже по этому делу прошли еще несколько обысков.

В "Медиазоне" пояснили, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.