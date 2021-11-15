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МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
Петр Верзилов в Мещанском суде. Архивное фото.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова ("Медиазона" и Верзилов признаны в России СМИ-иноагентами).

Карточка Верзилова появилась в базе разыскиваемых лиц министерства. В ней говорится, что его разыскивают "по статье УК", статья при этом не названа.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев сообщил "Интерфаксу", что его клиента разыскивают по уголовному делу о сокрытии информации о наличии у него гражданства Канады. Верзилов считает, что наличие у него канадского паспорта - общеизвестный факт и он этого никогда не скрывал, сказал адвокат. Защита просила прекратить это уголовное дело за малозначительностью деяния.

6 июля 2020 года стало известно, что Верзилов стал фигурантом дела о наличии у него второго гражданства, о котором он не сообщил властям в утвержденном законом порядке (ст. 330.2 УК). В "Медиазоне" тогда рассказали, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам он там учился в школе и получил канадский паспорт. В СК сообщили, что действующий паспорт Канады у него нашли при обыске по уголовному делу о несогласованных акциях 2019 года в Москве. После предъявления обвинения его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

В конце сентября 2021 года Минюст признал СМИ-иноагентами Верзилова - издателя проекта "Медиазона", его главного редактора Сергея Смирнова, а также общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЗП" и ООО "Зона права". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором "ЗП" является Смирнов, а бенефициаром "Зоны права" - Верзилов. Кроме этого, "ЗП" является владельцем проекта "Медиазона".

Петр Верзилов Медиазона Pussy Riot СКР МВД Канада

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