В России зарегистрированы еще 4 696 случаев COVID-19

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 696 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Второй день в России отмечается минимальный суточный прирост за последние четыре месяца. Накануне в понедельник в России было 4 744 новых случая коронавирусной инфекции, и это значение также оказалось минимальным с конца апреля, когда в стране отмечался подъем заболеваемости.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 966 189 случаев коронавирусной инфекции, 16 568 умерших и 779 747 выписанных. Лечение продолжают 169 874 человека.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрирован 681 новый случай COVID-19 за сутки. Умерли 12 пациентов, выздоровели еще 1 155 человек.

По информации оперативного штаба, еще 179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 143 - в Московской области, 130 - в Ростовской области, 125 - в Хабаровском крае, 123 - в Ставропольском крае, 122 - в Нижегородской области, 116 - в Свердловской области, 113 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.