Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В связи с активизацией экспорта российского зерна владельцы глубоководных терминалов в порту Новороссийска могут поднять ставки на перевалку зерна на $2-3 за тонну с текущих $15-16, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор "Совэкона", который ссылается на трейдеров.

Вопрос пока обсуждается, сказал источник издания, близкий к владельцам стивидоров, и крупный экспортер.

С начала сезона по 20 августа Россия экспортировала 6 млн тонн зерна, в том числе 4,8 млн тонн пшеницы. Экспорт ускорился со второй половины августа за счет хорошего урожая, удачной конъюнктуры на мировых рынках и проблем со сбором урожая в Евросоюзе и на Украине, отметил директор "Совэкона" Андрей Сизов. "Уже в этом месяце мы увидим показатели, близкие к рекордам, а осенью стоит ждать достижения новых максимумов", - считает он.

Увеличивающиеся прогнозы нового урожая создают иллюзию полной загрузки глубоководных терминалов даже при высоких ставках, но это заблуждение, утверждает один из трейдеров. Он предупредил, что российская пшеница одна из самых дешевых в Черноморском регионе только на старте уборки, а с октября, когда на рынке появится зерно из других стран, она может потерять конкурентоспособность.

По мнению другого крупного трейдера, рост ставок на перевалку будет "очень плохой" новостью для российского зернового экспорта. Повышение ставок на $2–3 за тонну может быть чувствительным для трейдеров, согласен Сизов. По его словам, это может превышать маржу экспортеров, в ответ они будут пытаться понизить закупочные цены на зерно на внутреннем рынке, что будет непросто.

Гендиректор агрохолдинга "Степь" (входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко считает, что рыночных предпосылок для повышения ставок перевалки сейчас нет, поскольку экспорт зерна через глубоководные порты сейчас на 5% ниже прошлогоднего. Если ставки повысят, это приведет к перенаправлению части экспортных объемов в сторону рейдовой перевалки, предупредил он.

В действиях владельцев терминалов есть своя логика - "спрос на мощности хороший, и поставки идут активно, потому цены могут и вырасти", объяснил источник издания на рынке. В 2019 году стартовый уровень ставок был $22–23 за тонну, а затем в силу резко изменившихся условий конкуренции терминалам пришлось снижать стоимость услуг, чтобы сохранить клиентов, напомнил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В конце года ставки снижались до $10–12 за тонну.

Андрей Сизов ожидает, что активная распродажа зерна в России закончится в ближайшие несколько недель, а через несколько месяцев может вновь начаться замедление экспорта. Он не исключил, что ближе к новому году терминалам придется снизить ставки перевалки.

Новороссийск - крупнейший в России глубоководный порт для перевалки зерна мощностью около 18 млн тонн в год, говорится в обзоре "Совэкона". Там работают в том числе "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", "Новороссийский зерновой терминал", терминал "КСК", напоминает издание. Получить комментарии представителей этих компаний газете не удалось.