РСПП предложил отсрочить взимание сбора на обновление портов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отсрочить взимание инвестиционного портового сбора (ИПС) минимум до лета 2021 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания от 19 августа, которое глава РСПП Александр Шохин провел со стивидорами и экспортерами грузов.

ИПС - целевой сбор на строительство и обновление федеральной инфраструктуры морских портов, правила взимания которого правительство утвердило в 2019 году. Его хотят взимать в первую очередь с грузовых судов, находящихся в заграничном плавании, однократно за заход или выход из порта. Размер сбора для каждого порта установит ФАС. На первом этапе Ипс планируют взимать в 13 портах, в том числе в Большом порту Санкт-Петербург, Ванине, Владивостоке, Мурманске, Находке, Новороссийске, Усть-Луге.

Обсуждался размер сбора 12 рублей за регистровую тонну валовой вместимости судна, сказал один из источников газеты.

РСПП просит отложить его введение с учетом тяжелой экономической стиуации, высокой неопределенности вокруг экспортных поставок товаров.

Инвестсбор - это неналоговый платеж и его введение противоречит принципам, которые не раз высказывал президент страны, говорится в письме. В РСПП считают сбор дискриминационным, поскольку его вводят только в 13 портах, а механизм его исчисления и распределения - заведомо неконкурентным. В союзе считают, что его введение приведет к увеличению ставок фрахта, что негативно повлияет на конкурентоспособность российского экспорта, а также снизит конкурентоспособность российских портов.

РСПП предлагает провести дополнительное обсуждение темы в течение года, а пока сбор не вводить.

В Минтрансе планируют начать взимать сбор в 2021 году и рассчитывают собрать около 5 млрд рублей, сказал предствитель ведомства. Он добваил, Что платить ИПС будут только судовладельцы, получающие валютную выручку, а нагрузка на таких судовладельцев значительно снизилась с 2014 года из-за существенного снижения курса рубля при сохранении неизменных ставок портовых сборов. В Росморпорте ранее подсчитывали, что после введения сбора стоимость судозахода, включая затраты на перевалку, увеличится на 2–4% в зависимости от порта.

ФАС определит размер ИПС для каждого порта с учетом объема уже действующих портовых сборов, сообщил изданию замглавы службы Александр Редько.

"Полагаем важным обеспечить направление вырученных от ИПС средств на создание и расширение инфраструктуры морских портов в целях развития конкуренции", - добавил он.

Сбор нужен, так как портовую систему надо развивать, считает источник газеты в крупной промышленной компании, который при этом поддерживает позицию РСПП. Другой источник считает, что если вводить сбор, то для всех, поскольку любые изъятия сужают базу плательщиков и необоснованно увеличивают расходы одних грузоотправителей по сравнению с другими, а направлять собранные деньги нужно на общую инфраструктуру, а не на отдельные стивидоры, как предполагается сейчас.