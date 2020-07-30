Крупнейшие экспортеры зерна РФ начали борьбу с "перегрузом" транспорта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры российского зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов приняли меморандум, направленный на борьбу с так называемыми "перегрузами" автотранспорта при перевозках этой продукции.

Об этом было объявлено на совещании, которое в четверг провел замглавы Минтранса - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев с участниками зернового рынка, передает корреспондент "Интерфакса".

За меморандум проголосовали ТД "РИФ", "Астон", "Гленкор Агрикалчер МЗК", "Деметра-Холдинг", "Мирогрупп Ресурсы", "Содружество", ОЗК, "Каргилл", "Луис Дрейфус" и другие компании, сообщила исполнительный директор Ассоциации добросовестных участников рынка АПК Екатерина Роганова. Документ вступит в силу 15 сентября 2020 года. Она призвала присоединяться к меморандуму всех участников рынка.

Меморандум, в частности, обязывает зерновые терминалы (порты, элеваторы) отказывать в приемке к разгрузке автотранспорта, если его масса более чем на 2% превышает допустимую. Соответствующие условия будут включены в договоры. Кроме того, терминалы гарантируют, что будут оперативно предоставлять по запросу ФНС России реестры товарно-транспортных накладных на грузы, поступившие с 15 сентября (а также сами накладные, в случае запроса).

Проблема так называемых "перегрузов" обсуждалась еще в прошлом году: за счет преднамеренного значительного превышения допустимой массы транспортного средства недобросовестные игроки экономят на логистике.

Зачастую автомобили едут с несоблюдением весового, габаритного норматива, сверх разрешенной массы. Это с учетом несоблюдения скоростного режима является причиной разрушения автодорожного полотна и аварий, сказал на совещании замглавы Минтранса.

В настоящее время начался высокий сезон на рынке перевозок зерна, напомнил Токарев. В зерновой сезон в направлении портов Азово-Черноморского бассейна планируется к перевозке около 25 млн тонн зерна автомобильным транспортом.

"Перегрузы" приводят к экономически необоснованному снижению тарифов на перевозку, что фактически делает добросовестных участников рынка нерентабельными, отметила заместитель начальника контрольного управления ФНС России Варвара Бурлевич. Это, по ее словам, приводит к отсутствию поступлений налогов от отрасли в целом и создает мотивацию, "чтобы бы хотя бы что-то заработать", соптимизировать, очень часто незаконно, налоговые платежи.

"Главное положение этого меморандума - начиная с 15 сентября 2020 года, то есть в этом зерновом сезоне, морские, речные терминалы, элеваторные комплексы отказываются принимать автомобильный транспорт с превышением весогабаритных норм на величину более 2%", - подчеркнула Бурлевич.

Со своей стороны, Минтранс, Ространснадзор, Генпрокуратура и ФНС также договорились о реализации мероприятий по борьбе с перегрузами. ФНС с 15 сентября будет запрашивать реестры приемки грузов на всех речных и морских терминалах, оказывающих услуги по перевалке зерновых и масличных. При выявлении превышения весогабаритных норм более чем на 2% служба будет запрашивать у терминалов товарно-транспортные накладные и передавать их через Генпрокуратуру в Ространснадзор для привлечения к ответственности выявленных нарушителей.

"Таким образом, будет обеспечена неотвратимость наказания за нарушения законодательства и созданы равные конкурентные условия для всех участников рынка", - считает она.

Меморандум также предусматривает, что грузоотправители при погрузке зерновых и масличных не должны допускать превышения допустимой массы транспортного средства. Перевозчики и экспедиторы должны принимать к перевозке зерновые и масличные исключительно в пределах нормы допустимой массы транспортного средства и формировать цены с учетом установленных законом обязательных платежей (в том числе налогов, взносов), сборов, а также весогабаритных норм и ограничений. Заказчики перевозки не должны привлекать перевозчиков, предлагающих конкурентно привлекательную цену за счет превышения нормы допустимой массы транспортного средства.

Новый механизм позволит решить проблему с перегрузами и в течение месяца полностью "обелить" рынок, считает представитель "Астона" Дмитрий Лысенко.

"Терминалы уже полностью готовы информировать все источники, которые запрашивают данные. Мы готовы работать в новых условиях и поддерживаем данную инициативу, потому что это сказывается и на качестве груза и как следствии - его предоставлении на внешний рынок", - отметил директор департамента логистики "Гленкор" Алексей Расницов.

В решении проблемы с перегрузами заинтересована и ОЗК. Компания инвестирует в строительство железнодорожной инфраструктуры и хочет, чтобы ж/д и автомобильные перевозки находились в равных конкурентных условиях, сказала заместитель генерального директора АО "ОЗК" Ксения Боломатова.

Устранение проблемы перегрузов станет важным шагом в обелении рынка, а также предпосылкой к цифровизации в этом сегменте - запуску электронной транспортной накладной, считает генеральный директор ТД "РИФ" Марина Турянская. Цифровизация будет способствовать развитию оборота зерновых в целом, отметила она.

Согласно действующему в России законодательству, максимально допустимая норма веса автомобиля вместе с грузом не должна превышать 44 тонн, в случае с автомобилями-зерновозами это означает, что при максимальном количестве осей автопоезда и облегченном кузове вес перевозимого зерна не должен превышать 27-28 тонн, а обычный грузовик с прицепом может перевозить не более 24-25 тонн, говорил ранее руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский. Тем не менее, по его данным, на практике зерно преимущественно перевозится с существенным перегрузом - от 40 до 55 и более тонн - для удешевления затрат на услугу транспортировки.