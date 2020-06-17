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Торговля зерном нового урожая в РФ началась с рекордно высоких закупочных цен

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Торговля зерном нового урожая в РФ начинается с рекордно высоких закупочных цен. Но они долго не продержатся, прогнозируют эксперты "СовЭкона".

"Российский рынок начинает торговать зерном нового урожая. На прошлой неделе котировки на пшеницу (протеин 12,5%) составили 12 800 рублей за тонну (CPT, глубоководные порты). Это рекордный уровень цен для начала сезона, в 2018-2019 сельхозгоду стартовые котировки были в диапазоне 10 500-10 700 рублей. Поддержку ценам оказывают слабый рубль, высокие экспортные котировки и снижение цен на перевалку в портах", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, средняя экспортная цена FOB (Free on Board) на российскую пшеницу на прошлой неделе составляла $205 за тонну. Год назад июльский контракт был на уровне $196 за тонну, два года назад - $202 за тонну. Поддержку ценам оказывает обеспокоенность перспективами нового урожая в Черноморском регионе и ЕС, поясняется в сообщении.

Сославшись на информацию участников рынка, эксперты сообщили, что цены на перевалку в глубоководных портах к началу нового сельхозгода находятся в районе $16 за тонну против $23 годом ранее и $27 в 2018 году. "Причина - расширение мощностей при снижении объемов экспорта в последние сезоны", - уточняется в сообщении.

Эксперты "СовЭкона" не исключают, что текущие цены долго не сохранятся. При подтверждении хороших видов на новый урожай экспортные цены и котировки в портах могут заметно снизиться, считают они.

На прошлой неделе "СовЭкон" повысил прогноз урожая зерна в этом году на 2,3 млн тонн, до 128,6 млн тонн, включая 82,7 млн тонн пшеницы (на 1,5 млн тонн больше).

Минсельхоз СовЭкон

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