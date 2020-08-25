Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Входящий в "Ростех" Национальный центр информатизации начал переговоры о покупке московского интернет-провайдера ОАО "Комкор" (работает под брендом "Акадо Телеком"), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Владельцы "Акадо" искали покупателя много лет, напоминает издание.

Сейчас проходит предпродажный аудит компании, сказал один из источников газеты.

В "Ростехе" сказали, что входящие в него организации, в частности, НЦИ , постоянно ищут возможности для новых партнерств и перспективных направлений развития. Он уточнил, что госкорпорация не нанимала консультантов для оценки актива. Совладелец "Акадо" Максим Майорец и представитель оператора отказались от комментариев.

"Комкор" на 100% принадлежит АО "Акадо холдинг", которое с середины 2020 года на 51% принадлежит компании "АВК Инвестментс" (связана с выходцем из "Реновы" Максимом Майорцем), оставшиеся 49% у "Реновы" Виктора Вексельберга. В настоящее время менеджмент "Акадо Холдинга" готовит новую стратегию компании. "Акадо" показывала убыток много лет, но 2019 год завершила с чистой прибылью 14,7 млн рублей при выручке 9,2 млрд рублей (данные "СПАРК-Интерфакс").

"Ренова" давно ищет покупателей на "Акадо". В 2010 году к покупке "Акадо", которое оценивался в $1,2 млрд, был близок "Ростелеком". Гендиректор "Связьинвеста" (владел "Ростелекомом") Евгений Юрченко назвал эту оценку завышенной. Стороны вернулись к переговорам в 2017 году, но уже в 2018 году оказалось, что они о цене так и не договорились.

Сейчас "Акадо" — четвертый по числу абонентов провайдер домашнего интернета в Москве после МТС, "Ростелекома" и "Вымпелкома" с долей в 7%, уточнил гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов. Он также назвал компанию крупнейшим подрядчиком мэрии по обеспечению связью и видеонаблюдением. В частности, В октябре 2017 года "Акадо" получил трехлетний контракт на 4,6 млрд рублей на обеспечение интернетом подведомственных мэрии организаций.

В 2019 году "Акадо" обеспечивал установку 13 000 камер наблюдения в городе по заказу департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. В августе 2020 года компания получила еще один контракат на установку 4000 камер в московских больницах.

"Акадо" может быть интересна "Ростеху" с точки зрения работы с госсектором по обеспечению видеонаблюдения, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, корпорация активно развивает решения для АПК "Безопасный город" и видеонаблюдения. В 2019 году НЦИ выиграл контракты на поставку 1425 систем видеонаблюдения в 1608 образовательных организаций. По его оценке, год назад "Акадо" можно было оценить в 10–11 млрд рублей, в 2020 году, с учетом текущих финансовых показателей - в 15 млрд рублей.

Согласно материалам оператора, в июне 100% "Акадо" оценивалось примерно в 12,7 млрд рублей.