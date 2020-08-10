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Мэрия Москвы через суд потребовала от "Акадо" почти 3 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 10 августа зарегистрировал иск департамента информационных технологий столицы к АО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", работает под брендом "Акадо телеком") о взыскании 2,8 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Причина подачи иска не поясняется, он пока к производству не принят.

Стоимость 100% ОАО "Комкор" составляет 12,7 млрд рублей, что эквивалентно $177 млн по курсу ЦБ РФ. Такая оценка была приведена на Федресурсе в материалах соглашения к договору залога акций от 26 июня.

Уставный капитал "Комкора" составляет 300 тыс. рублей, он состоит из 3 тыс. акций номинальной стоимостью 100 рублей.

По итогам 2019 года выручка компании составила 9,2 млрд рублей, сократившись год к году на 5,2%. Чистая прибыль выросла в два раза, до 14,7 млн рублей. Краткосрочные обязательства на конец прошлого года составляли 13,17 млрд рублей.

"Комкор" на 100% принадлежит АО "Акадо холдинг", которое, в свою очередь, с середины 2020 года на 51% принадлежит компании "АВК инвестментс" (связана с выходцем из "Реновы" Максимом Майорцем), оставшиеся 49% у "Реновы" Виктора Вексельберга.

Москва Акадо Комкор

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