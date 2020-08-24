ЕС осудил предполагаемое отравление Навального

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального", - говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он сослался на данные обследования Навального в берлинской больнице "Шарите". Боррель выразил благодарность сотрудникам больницы и скорейшего и полного выздоровления Навальному.

В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении клиники, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Навального, который находится в искусственной коме, лечат в соответствии с диагнозом противоядием атропин.

"Пациент находится на станции интенсивной терапии и по-прежнему в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное. В настоящий момент опасности для жизни нет", - говорится в заявлении клиники.

Немецкие врачи отметили, что "исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены".

Между тем, российские врачи не согласились с заявлением коллег из Charite. Проведенные в Омске исследования на наличие в организме Навального ингибиторов холинэстеразы дали отрицательный результат, заявил заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал Сабаев "Интерфаксу".

По его словам, у Навального "отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы".

Со своей стороны, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых заявил, что немецкие врачи продолжают лечить Навального назначенным в России препаратом, а о клинической картине отравления говорили и российские медики.

"Для меня ничего нового пока в заявлениях коллег из "Шаритэ" не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Ну, во-первых, о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", - сказал Теплых "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, эта же версия прорабатывалась и российскими врачами в первый же день поступления пациента, "но подтверждения не нашла".