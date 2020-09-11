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В Думе обсудят случившееся с Навальным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства на ближайшем заседании обсудит случившееся с Алексеем Навальным. Как уточнил глава комиссии Василий Пискарев, депутаты рассмотрят данные, собранные российской стороной.

Навальный попал в больницу

Заседание пройдет после открытия осенней сессии. Члены комиссии обсудят в том числе публикации по этой теме в западных СМИ.

Пискарев напомнил, что в конце августа спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции "проанализировать случившееся, чтобы понять, не было ли это попыткой иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России".

Депутаты уже направили необходимые запросы в правоохранительные органы, а в пятницу Пискарев обсудил случившееся с Навальным с представителями МИД.

По словам депутата, он и его коллеги обнаружили обвинительный уклон во многих публикациях о Навальном в зарубежных СМИ.

"В ходе мониторинга в период с 20 августа по 10 сентября мы насчитали около 170 материалов по данной теме у "Немецкой волны", более 150 публикаций разместило "Радио Свобода", свыше 120 - "Голос Америки", более 90 - "Медуза". Во многих публикациях этих СМИ превалирует обвинительный уклон в адрес России, - сообщил Пискарев.

По его словам, в публикациях в западных СМИ на иностранных и русском языках "мы столкнулись с массированной кампанией по дискредитации России и ее руководства в глазах зарубежной общественности и населения страны".

"Мы видим, что готовится почва для введения против нашей страны новых санкций и приостановки строительства газопровода "Северный поток-2" (...), остается только сожалеть, что, участвуя в этой кампании, европейские политики так явно демонстрируют свою несамостоятельность и действуют в ущерб своим государствам", - считает парламентарий.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его соратники считают, что его отравили. Сначала он был госпитализирован в Омске, два дня спустя его перевезли в берлинскую клинику Charite. Правительство Германии заявило, ссылаясь на результаты исследования лаборатории Бундесвера, что российского политика отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В Москве указывают, что российские врачи не обнаружили у Навального следов каких-либо ядов, упрекают Берлин за отказ делиться информацией и объясняют, что не будут проводить расследование по указке извне.

Хроника 20 августа – 11 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Госдума Вячеслав Володин Василий Пискарев

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