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РПЦ опровергла слухи о смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли слухи о его кончине, появившиеся в пятницу днем в социальных сетях.

"Это не соответствует действительности. Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием", - сообщил "Интерфаксу" священник Федор Лукьянов, недавно сменивший протоиерея Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи.

Собеседник агентства уточнил, что борьба отца Димитрия с последствиями коронавируса идет непросто, но динамика положительная.

Священник предположил, что кто-то мог перепутать, узнав, что накануне в храме, где служит отец Димитрий, отпевали одного из клириков, скончавшегося после продолжительной болезни.

Как сообщалось, этой весной отец Димитрий переболел коронавирусом и с тех пор проходит реабилитацию.

Димитрий Смирнов РПЦ Федор Лукьянов

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