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Скрытого чипирования опасаются 45% россиян

Из тех, кто знает о чипировании, 11% считают, что с помощью него людьми можно манипулировать

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Опасаются скрытого чипирования 45% россиян, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 1 августа по телефону среди 1600 взрослых граждан. 52% опрошенных не боятся, что их тайком чипируют, среди людей с высшим образованием таких 60%.

О чипировании людей слышали 84% респондентов, но только 15% считают себя хорошо информированными в этом вопросе.

Возможным скрытое чипирование, без ведома человека, считают возможным 41% из тех, кто слышал об этой процедуре. Еще 19% убеждены, что это невозможно, и 35% сказали, что это "скорее, невозможно".

О том, что чипирование уже применяют, знают 51%, 14% сказали, что технологию начнут применять в ближайшем будущем, 16% - только в отдаленном будущем.

Отрицательно к чипированию относятся 77% россиян.

Треть опрошенных, слышавших о чипировании, уверены, что процедура не дает никаких преимуществ (34%). Еще 32% затруднились с ответом. 9% сказали, что чип заменяет документ, удостоверяющий личность, 6% - помогает найти пропавшего человека, 4% - заменяет банковскую карту и 4% - содержит медицинские данные о человеке.

Среди недостатков чипирования 35% опрошенных опасаются излишнего контроля, 16% верят, что чип может повлиять на здоровье в том числе вызвать аллергию, 6% - что с чипа можно украсть данные. 11% считают, что через чип человеком можно управлять.

ВЦИОМ

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