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Житель Волгограда потребовал в суде запретить слово COVID

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд начал слушания по иску местного жителя Сергея Терентьева, котоырй требует отменить постановление губернатора Андрея Бочарова о введении масочного режима и запретить слово COVID. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Пандемия коронавируса

Его претензии к термину "COVID" связаны с тем, что он расшифровывает его как клеймо на животном (COW - корова и ID - идентификатор).

Самоизоляцию истец считает "симптомом психического расстройства".

Требование носить маски "негативно отражаются на состоянии его здоровья и ущемляют его конституционные права", добавил Терентьев. Он убежден, что "на территории Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции", поэтому несколько медицинских заведений безосновательно отказали ему в осмотре, когда он отказывался надевать маску.

Кроме того, он указал в иске, что в постановлении губернатора о масочном режиме нет подписи и печати, поэтому суд должен признать этот документ незаконным. Кроме того, он считает что введение масочного режима в области "стало исполнившимся пророчеством Иоана Богослова", цитирует пресс-служба.

"В качестве подтверждения своих доводов истец ссылается на мнение немецкого патологоанатома, медицинское заключение независимой комиссии врачей, мнение бывшего санитарного врача Москвы, видеоролики, а также приводит графики динамики смертности от пневмонии", - сообщила пресс-служба.

Суд отложил расссмотрение жалобы до 11 ноября, обязав Терентьева оформить иск в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Волгоградская область Андрей Бочаров коронавирус Сергей Терентьев Волгоградский областной суд

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