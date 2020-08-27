Песков поддержал версию о неспешности немецких врачей, прилетевших за Навальным

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Врачей из Германии, которые прилетели в Омск за Алексеем Навальным, сразу пригласили в омскую больницу для ознакомления с ходом лечения, однако они не сразу посчитали это необходимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По всей видимости, их приглашали принять участие в консилиуме, посетить (Навального), им рассказали про все анализы, про все виды лечения. Это действительно было", - сказал он.

Задержку с вылетом Навального в Германию Песков связал с тем, что пилотам нужно было отдохнуть.

"Мы знаем так же, что он (Навальный) был готов к вылету раньше, но там потребовался отдых для пилотов, поэтому какое-то время ждали. Это известный факт", - сказал Песков.

Такую версию событий опубликовал 27 августа "Коммерсантъ". Ранее о действиях этой группы врачей из Германии сообщали и другие российские СМИ.

Такую версию оспаривает бывший в те дни в Омске директор ФБК Иван Жданов: "Это не так. Самолет приземлился в 12:10 21го и мог сразу лететь обратно с Навальным. Препятствовали этому только в омской больнице".

Навальный потерял сознание утром 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Пилоты экстренно сели в Омске, политика доставили в больницу скорой помощи. Жена Навального Юлия прилетела в Омск и попросила разрешить перевезти его в Германию. Руководители стационара сначала говорили, что он нетранспортабелен.

В ночь на 21 августа из Нюрнберга в Омск был выслан медицинский самолет. Прибывшие на нем врачи посетили омскую больницу, но сторонникам Навального не разрешили с ними встретиться.

Обратно самолет вылетел с Навальным утром 22 августа. Пациента доставили в берлинскую клинику Шарите. Врачи этой больницы заявили, что анализы подтвердили, что политик получил отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.