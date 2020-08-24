Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Активисты, выступающие против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров 22 августа направил в федеральное Минприроды обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау (памятника природы регионального значения), сообщили в министерстве.

Там заявили, что не раз предлагали главе республике создать ООПТ на горе Куштау, а также на шиханах Тратау и Юрактау. Теперь Минприроды России готово помочь в создании этой территории.

Шиханы - древние коралловые рифы, образовавшиеся на дне Пермского моря более 230 миллионов лет назад. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения "Geosites". Подобные горы кроме Башкортостана есть только в Австралии. В 2008 году горы включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России". Кроме того, шиханы имеют значительный рекреационный потенциал, и в будущем здесь может быть создана ООПТ федерального значения, допускают в Минприроды.

В 2018 году Хабиров принял решение о разработке Куштау.

8 августа 2019 года "Сырьевая компания", которая входит в "Башкирскую содовую компанию", получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау до августа 2039 года. Компания собиралась добывать там известняк. По предварительным оценкам предприятия, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы. Компания начала рубить на шихане лес, местные жители начали протестовать. Происходили столкновения с охраной, протестующих задерживали.

16 августа Хабиров появился среди митингующих на Куштау и пообещал, что разработка прервется, пока не будет найдено компромиссное решение и что БСК уйдет с шихана.

21 августа глава республики сказал, что уже подготовил документы на присвоение Куштау статуса памятника природы. По словам Хабирова, он даст горе этот статус, если стороны не найдут компромисс.

Пока сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены, сырья компании при сохранении текущего уровня производства хватит до 2024 года. Если БСК остановит работу, Россия не сможет экспортировать кальцинированную соду, а будет вынуждена ее импортировать, предупреждал первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб.

Запасы Куштау ранее были оценены в 316,501 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для 150 лет работы.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников. Хабиров отметил, что регион может выкупить контроль в БСК