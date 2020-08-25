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В Башкирии проверят законность вырубки леса на горе Куштау

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Специалисты министерства лесного хозяйства Башкирии подготовили материалы о незаконной вырубке лесов на горе Куштау, сообщил журналистам во вторник и.о. министра природопользования и экологии Нияз Фазылов.

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"Все эти материалы, которые свидетельствуют о незаконной вырубке лесов, нашими коллегами из министерства лесного хозяйства подготовлены и направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки", - сообщил он.

Фазылов отметил, что правовая оценка произошедшего на Куштау "обязательно будет дана".

Минприродопользования и экологии предложит обсудить проблему Куштау на ежегодном международном форуме "Экология". Фазылов добавил, что формат и международный статус форума позволяет "комплексно рассматривать вопросы экологии", в частности, на нем обсуждались проблемы создания геопарков.

Большой общественный резонанс вызвала тема расширения ресурсной базы "Башкирской содовой компании" за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку шиханов.

В 2018 году глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о разработке Куштау. По результатам проведенных ранее геолого-оценочных работ на горе Куштау обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно на 150 лет работы компании.

В начале августа текущего года компания начала на шихане вырубку леса для проведения геологоразведочных работ. Это спровоцировало общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. В результате конфликта несколько человек были доставлены в полицию, были пострадавшие. Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта.

Позднее глава Башкирии принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручился поддержкой Минприроды России.

Власти республики рассчитывают также увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного. Кроме того, республиканское Минземимущество начало проверку законности сделки по приватизации компании. По данным правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов.

О компании

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

Башкирия Куштау

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