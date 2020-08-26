Генпрокуратура проверит законность сокращения доли государства в БСК

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина начала проверку законности сокращения доли государства в "Башкирской содовой компании" (БСК), сообщил "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

В ходе проверки прокурорами будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль. Иванов подчеркнул, что также по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству.

Ранее Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. На совещании с членами правительства российский лидер напомнил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной".

"У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат - приоритеты работы компании резко изменились", - подчеркнул президент РФ.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.