Красноярских подростков забрали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нескольких подростков поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн" во "Вконтакте", в публикациях паблика были выявлены признаки экстремизма, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой.

"Нам известно об этой ситуации, правоохранительные органы проводят проверку, но пока за помощью к уполномоченному по правам ребенка никто из родителей не обращался", - сказала помощник детского омбудсмена.

По ее словам, в интернат, куда подместили подростков, никого не пускают из-за карантина. Доступ туда закрыт в том числе сотрудникам аппарата.

"Известно, что силовики приходили к нескольким семьям, где подростки были зарегистрированы в этой группе в соцсетях, но не все родители дали согласие на госпитализацию детей в диспансер", - добавила она.

Ранее руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что в Красноярске из-за подписки на группу о "Колумбайн" сотрудники ФСБ провели в 5 утра обыск в семье и отправили в психдиспансер на обследование 14-летнюю девочку. Он сослался на ее сестру Дарью Глинскую. Представлять интересы семьи будет адвокат "Агоры" Владимир Васин.

"Полная изоляция, из всех контактов с ней нам доступен лишь один звонок длиною в 5 минут в определенное время. К сожалению, меня не было рядом в момент всего случившегося: родителей и сестру запугали и вынудили подписать "добровольное" соглашение об обследовании", - говорит Глинская и утверждает, что ее сестра была подписана на группу о "Колумбайн" почти полгода назад.

По словам Чикова, в ФСБ пообещали, что девочка останется в диспансере до 27 августа. Адвокат Васин направит запросы в диспансер, попытается получить ордер об обыске и протоколы изъятий, а также посетить девочку. Васин выразил недоумение, почему администраторы "ВКонтакте" и Роскомнадзор не заблокировали группу о "Колумбайн", несмотря на закон 2018 года.

В пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю агентству не удалось получить комментарии.

О том, что в Красноярске, кроме этой девочки, в психдиспансер направили еще восемь подростков, сообщал телеканал ТВК.