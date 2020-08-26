Школьник из Майкопа получил 4,5 года колонии за подготовку к массовому убийству

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Майкопский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в подготовке к нападению на одно из образовательных учреждений города.

Пресс-служба прокуратуры Адыгеи сообщила, что несовершеннолетний учащийся общеобразовательной школы в Майкопе "готовился к совершению убийства неограниченного круга лиц в учебном заведении города". Он купил "необходимые предметы", которые планировал использовать в качестве взрывного устройства, говорится в сообщении.

Подростка в ходе приготовления к совершению преступления задержали сотрудники УФСБ России по Адыгее.

Суд признал его виновным по статьям "приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом", а также "приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого вещества и незаконному изготовлению взрывного устройства".

Осужденному назначено 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

С начала 2019 года несовершеннолетние, причисляющие себя к движению "колумбайнеров" (названо в честь американской школы Колумбайн, где двое подростков в 1999 году устроили массовое убийство сверстников и учителей - ИФ) обнаружены в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях. Об этом ранее сообщил заместитель начальника "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров в рамках форума "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде".