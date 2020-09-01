Суд отправил на принудительное лечение девочку за подписку на паблик о "Колумбайн"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске Октябрьский райсуд направил на принудительное лечение на неопределенный срок 14-летнюю девочку, которая раньше была подписана на паблик о школе "Колумбайн". Как сообщил адвокат семьи ребенка Владимир Васин, решение принято по ходатайству главврача психоневрологического диспансера.

В этот стационар ребенка на прошлой неделе доставили сотрудники ФСБ.

Васин назвал решение "суда абсолютно безосновательным" и пообещал его обжаловать.

По его словам, в решении говорится об "агрессивном поведении" девочки, а также о том, что она "опасна для себя и опасна для окружающих".

"В материалах постоянно фигурирует ФСБ: "ФСБ доставила", "ФСБ располагает информацией" и так далее, но доказательств - что это за информация, в чем "агрессивное поведение", предоставлено не было", - подчеркнул адвокат.

Защита передала судье заключение доктора медицинских наук, психиатра с 40-летним стажем Владимира Менделевича, который отметил, что оснований для принудительной госпитализации подростка нет.

Сейчас ребенок находится в Красноярском психоневрологическом диспансере. Ее и несколько других городских подростков поместили туда из-за подписки на сообщество во "ВКонтакте", в котором ФСБ выявила признаки экстремизма.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае следят за ситуацией но противозаконного в действиях спецслужбы пока не видят. Родители к детскому обмудсмену Ирине Мирошниковой также не обращались.

По данным международной правозащитной организации "Агора", 14-летнюю девочку увезли в психдиспансер после обысков у нее дома. В семье правозащитникам сказали, что девочка давно отменила подписку на этот паблик.

"Интерфаксу" до настоящего времени не удалось получить комментарии ФСБ и краевого Минздрава по этой ситуации.