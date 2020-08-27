Российские десантники приняли участие в учениях под Брестом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На полигоне "Брестский" в Белоруссии российские и белорусские десантники в четверг провели учения по совместному штурму здания, сообщило российское Минобороны. Это произошло на первом этапе Армейского международного конкурса "Полярная звезда".

"Штурм здания" в министерстве назвали "одним из самых сложных упражнений".

Российские разведчики десантировались беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5 и провели штурм, освобождение заложников и зачистку захваченного здания.

В военном ведомстве уточнили, что упражнение выполнялось под проливным дождем и при сильном порывистом ветре.

Международный этап конкурса "Полярная звезда" проходит в Белоруссии с 23 августа по 5 сентября, Россию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.