Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

Российские десантники приняли участие в учениях под Брестом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На полигоне "Брестский" в Белоруссии российские и белорусские десантники в четверг провели учения по совместному штурму здания, сообщило российское Минобороны. Это произошло на первом этапе Армейского международного конкурса "Полярная звезда".

"Штурм здания" в министерстве назвали "одним из самых сложных упражнений".

Российские разведчики десантировались беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5 и провели штурм, освобождение заложников и зачистку захваченного здания.

В военном ведомстве уточнили, что упражнение выполнялось под проливным дождем и при сильном порывистом ветре.

Международный этап конкурса "Полярная звезда" проходит в Белоруссии с 23 августа по 5 сентября, Россию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

Брестский Белоруссия Полярная звезда Минобороны Ми-8 ВДВ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог назвала транспорт самым вероятным местом заражения коронавирусом

Красноярских подростков забрали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайн"

Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"

Путин за рулем "Ауруса" принял участие в открытии трассы "Таврида"

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Президент сообщил о появлении в РФ в сентябре еще одной COVID-вакцины

РФ создала резерв силовиков для помощи Лукашенко по его просьбе

Навальный попал в больницу

Песков повторил, что нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');