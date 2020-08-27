Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:40Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

Совет оппозиции назвал резерв РФ для Лукашенко вооруженной группировкой

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет заявил о недопустимости формирования на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии, говорится в заявлении совета.

"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - сказано в заявлении совета, распространенном в четверг вечером.

"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси", - добавили в координационном совете.

В миреЛукашенко пообещал "разобраться" с протестующимиЧитать подробнее

При этом там напомнили, что ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии.

"Основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов", - подчеркнули в совете.

Кроме того, там констатировали, что проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что РФ по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - продолжил Путин.

"Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал президент РФ.

Белорусссия РФ

Новости по теме

Новости

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

МВД Белоруссии обещало отпустить журналистов после проверки документов

Пандемия коронавируса

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Лукашенко заявил о "дипломатической бойне" в отношении Белоруссии

Лукашенко заявил о "дипломатической бойне" в отношении Белоруссии

Белорусские СМИ сообщили о попытке штурма посольства Ливии в Минске

Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Ураган "Лаура" ударил по побережью американского штата Луизиана

Австралиец получил пожизненный срок за теракты против мусульман в Крайстчерче

Австралиец получил пожизненный срок за теракты против мусульман в Крайстчерче
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');