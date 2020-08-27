Совет оппозиции назвал резерв РФ для Лукашенко вооруженной группировкой

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет заявил о недопустимости формирования на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии, говорится в заявлении совета.

"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - сказано в заявлении совета, распространенном в четверг вечером.

"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси", - добавили в координационном совете.

При этом там напомнили, что ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии.

"Основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов", - подчеркнули в совете.

Кроме того, там констатировали, что проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что РФ по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - продолжил Путин.

"Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал президент РФ.