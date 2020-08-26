Установлен рекорд России по вождению БМП в сложных условиях

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Механик-водитель российской команды установил рекорд России по вождению боевой машины пехоты на международном конкурсе "Отличники войсковой разведки-2020", сообщил пресс-центр соревнований.

В соревновании на полигоне Кольцово в Новосибирской области участвовали команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго. ЮАР и Афганистан выставили по одному человеку.

Водителям БМП нужно было преодолеть 7,5 км, преодолев 15 различных препятствий: водную преграду, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров. Также они делали упражнения по развороту машины на 90 градусов и проходу между столбами на спусках и подъемах.

Россиянин прошел дистанцию за 12 минут и 19 секунд, на 39 секунд побив рекорд российской команды 2018 года.