COVID-вакцину "Вектора" зарегистрируют по ускоренной схеме

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.

"Третий этап будет идти параллельно - после регистрации", - сказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг. Так он ответил на вопрос ведущего, планируется ли третий этап проводить до регистрации, как это было с вакциной Института Гамалеи, или после регистрации.

Рыжиков напомнил, что вакцина сейчас проходит второй этап клинических испытаний. В испытаниях участвуют в общей сложности 100 человек. Первый участник, получивший обе дозы препарата с необходимым интервалом, уже выписан из стационара с подтвержденным уровнем иммунитета к COVID-19. У шести человек была болезненность в месте инъекции, остальные ни на что не жаловались.

"У всех наблюдаемых антитела зарегистрированы", - подчеркнул Рыжиков.

По его словам, вакцина обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон.

"Пока исследования не завершены, поэтому говорить о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, мы говорить не можем. Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа", - сказал Рыжиков.

Он добавил, что если иммунитет будет сохраняться только один сезон, в "Векторе" рассматривают возможность схемы повторной вакцинации раз в год, а затем раз в три года.

"Возможно, так (каждый год, как от гриппа - ИФ). Возможно, мы пойдем по схеме, которая сейчас много десятилетий уже испробована, испытана от клещевого энцефалита: это вакцинация, ревакцинация, и последующая ревакцинация через три года", - сказал Рыжиков.

Отчет по итогам текущей фазы испытаний на 100 добровольцах, по его словам, будет готов к середине сентября, хотя участники будут наблюдаться медиками и позже - до 280 суток. Регистрация вакцины "Вектора", как ранее заявляла на совещании у президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова, ожидается в конце сентября - начале октября.

Вакцина будет выпускаться в форме суспензии в ампулах, вводится препарат внутримышечно в плечо. Первые серии вакцин "Вектор" готов выпустить сразу после регистрации. Цену ампулы представитель научного центра не назвал, однако отметил, что стоимость вакцины будет конкурентоспособной на мировом рынке.