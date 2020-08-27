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ВС РФ отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования

ВС РФ отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования
Фото: Reuters

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отказался принять к производству коллективный иск кандидатов в депутаты от проекта "Объединенные демократы" о запрете трехдневного голосования, сообщили "Интерфаксу" в курирующем проект движении "Открытая Россия".

"В своем отказе Верховный суд счел, что истцы обжалуют положения ФЗ-67, дающие ЦИК право урегулировать досрочное голосование. Однако в исковых требованиях указано, что обжалуется не положение Федерального закона, а конкретный нормативный правовой акт - постановление ЦИК", - заявили в "Открытой России".

Истцы в ближайшее время подадут частную жалобу на определение Верховного суда.

Под иском подписались 100 кандидатов, он был подан 25 августа. Кандидаты в депутаты разных уровней от проекта "Объединенные демократы" просили Верховный суд РФ отменить трехдневное голосование.

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"ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре. При этом, помимо установленных в законе форм досрочного голосования, ЦИК ввел две новые: досрочное голосование на дому и на придомовой территории. Устанавливать новые виды и формы голосования ЦИК не имел права", - считают представители объединения.

Кандидаты считают, что действия ЦИК нарушают их пассивные и активные избирательные права, а также их "законные интересы в проведении честных, прозрачных и свободных выборов".

В этом году перед Единым днем голосования 13 сентября пройдет досрочное голосование, в том числе вне участков - на придомовых территориях и в местах общего пользования, которое состоится 11 и 12 сентября, то есть в пятницу и субботу. Таким образом, выборы будут проходить три дня. Соответствующее постановление было принято ЦИК 24 июля. Также предусмотрено традиционное досрочное голосование, которое должно завершиться в четверг (при голосовании на нем бюллетени собираются в индивидуальные конверты).

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что критики порядка проведения единого дня голосования в сентябре пытаются таким образом скрыть свою неспособность собрать достаточное количество наблюдателей.

ВС РФ ЦИК

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