Жителей Ессентуков арестовали за возложение венков у избиркома

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Городской суд Ессентуков назначил по пять суток ареста двум горожанам за несанкционированную ритуальную акцию у дверей избиркома, сообщили в суде.

В конце августа молодые люди в черных масках принесли к зданию терризбиркома похоронные венки и гроб, на котором написано "Выборы-2020 Ессентуки". После минуты молчания они ушли. Депутат регионального парламента Александр Сысоев связал акцию с тем, что кандидатов от партии "Новые люди" не допустили к выборам.

Избирком пожаловался в городские отделы прокуратуры, полиции, СКР и ФСБ, попросив проверить произошедшее на наличие состава преступлений по статьям 141 УК (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 213 (Хулиганство).

Подсудимые признаны виновными по ч.2 ст.20.2 КоАП (Нарушение порядка проведения акции). Уголовного состава суд в их действиях не усмотрел.

В суде пояснили, что они провели публичное мероприятие в форме демонстрации, имитируя похоронный процесс с предметом, похожим на гроб, на котором была надпись "Выборы 2020", венками и табличкой с надписью "Честные выборы" 2020. Тем самым они проинформировали "неопределенный круг лиц о проблеме общественно-политического характера, выражая свое мнение и формируя мнение населения к соблюдению законности при организации и проведении выборов депутатов Думы шестого созыва города Ессентуки".