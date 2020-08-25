"Объединенные демократы" призвали Верховный суд запретить трехдневное голосование

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сто зарегистрированных кандидатов в депутаты разных уровней от проекта "Объединенные демократы" подали иск в Верховный суд России и потребовали отменить трехдневное голосование. Об этом сообщили в движении "Открытая Россия", которая курирует проект.

Истцы напомнили, что Центризбирком разрешил проводить трехдневное голосование уже на выборах в сентябре 2020 года.

"При этом, помимо установленных в законе форм досрочного голосования, ЦИК ввел две новые: досрочное голосование на дому и на придомовой территории. Устанавливать новые виды и формы голосования ЦИК не имел права", - считают представители объединения.

По мнению кандидатов, эти решения комиссии нарушают их пассивные и активные избирательные права, а также их "законные интересы в проведении честных, прозрачных и свободных выборов".

24 июля ЦИК решил, что в 2020 году перед Единым днем голосования 13 сентября 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование, в том числе и вне участков - на придомовых территориях и в местах общего пользования. Получается, что голосование будет продолжаться три дня. При этом традиционное досрочное голосование, когда бюллетени собирают в индивидуальные конверты, будет проводиться до 10 сентября включительно. Эти изменения приняты в соответствии с поправками, которые дали комиссии право менять правила для защиты здоровья и для максимального удобства граждан.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что новый порядок критикуют те, кто неспособен собрать достаточное количество наблюдателей и избирателей.

31 июля президент Владимир Путин подписал поправки, которые после 2020 года разрешат избиркомам организовывать голосование на выборах и референдумах на протяжении трех дней. Эти поправки были внесены в Думу после голосования по поправкам к Конституции. Отменить многодневное голосование будет нельзя.

Закон также дает избиркомам право проводить голосование вне помещений, а во дворах и других местах общего пользования. Центризбирком также получает право устанавливать "иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования".