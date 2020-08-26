Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в десятки миллиардов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от возможно незаконной приватизации АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") в несколько десятков миллиардов рублей, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Самое угрожающее в этой истории - что республике нанесен ущерб. Нам сложно сейчас говорить (о его масштабе-ИФ), потому что нужно провести всевозможный аудит, который, возможно также будет в сфере внимания прокуратуры. Мы оцениваем ущерб в более нескольких десятков миллиардов рублей", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия24".

Хабиров напомнил, что несколько дней назад в Башкирии начала работу юридическая группа, которая изучает законность сделки по приватизации предприятия. "То, что по праву принадлежит государству, должно принадлежать государству или отчуждено в законном порядке. Поэтому мы направили в прокуратуру материалы, о том, что на наш взгляд эта сделка незаконная, несправедливая", - отметил он.

Глава региона напомнил, что власти республики намерены были увеличить свой пакет акций в АО с 38,3% до контрольного, сначала рассматривался вариант приобретения акций.

"Когда мы анализировали эту историю в первом приближении, предлагался цивилизованный способ (приобретения пакета акций - ИФ). Но поскольку акционеры проявляли абсолютно неадекватное поведение в плане будущего предприятия - буквально два дня назад они угрожали тем, что, если им не отдадут Куштау, предприятие начнет сокращать (персонал - ИФ), поэтому мы начали вникать гораздо глубже", - прокомментировал он.

Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Что самое интересное - в начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается. И снижается ниже контрольной. У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат - приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое - на выкачивание денег любой ценой, и как можно в большем объеме", - подчеркнул президент РФ.

Путин констатировал, что деньги в развитие "Башкирской содовой компании" практически не инвестируются и в регионе не остаются.

Как сообщалось, в настоящее время большой общественный резонанс имеет тема расширения ресурсной базы БСК за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе (шихане) Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку шиханов.

В 2018 году глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о разработке Куштау. По результатам проведенных ранее геолого-оценочных работ на горе Куштау обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для 150 лет работы компании.

В начале августа текущего года компания начала на шихане вырубку лесного массива для проведения геологоразведочных работ. Это спровоцировало общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. В результате конфликта несколько человек были доставлены в полицию, были пострадавшие. Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта.

Однако позднее глава Башкирии, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручился поддержкой Минприроды России.

Власти республики рассчитывают также увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного. Кроме того, республиканское Минземимущество начало проверку законности сделки по приватизации компании. По данным правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.