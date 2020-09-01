Госдуме предложили ограничить комиссию Apple и Google при продаже приложений

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от "Справедливой России" Федор Тумусов внес в палату законопроект № 1015918-7, который, обяжет Apple и Google при продаже приложений через свои платформы на территории России устанавливать комиссию для разработчиков не более 20% от цены продажи (без НДС).

"При продаже лицензии на программное обеспечение или при продаже права временного пользования (подписки) на такое программное обеспечение, а также при совершении покупок внутри приложения взимание владельцем маркетплейса комиссии за такую продажу ограничить максимумом в 20% от цены продажи (без НДС)", - говорится в поправке.

Автор законопроекта предложил, чтобы из 20%-ной комиссии , которую получают владельцы платформ по продаже приложений, треть средств ежеквартально перечислялась в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, который будет курировать Минэкономразвития.

Одновременно он предложил запретить ограничивать установку на мобильные устройства сторонние приложения и магазины приложений. За неисполнение этого запрета депутат предложил ввести административные штрафы в размере 10% от выручки владельца маркетплейса в России.

Законопроект должен устранить перекос, создавшийся из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки, говорится в пояснительной записке к документу.

Тумусов объяснил в Telegram, что идея этого законопроекта появилась у него после прочтения постов Павла Дурова о фактическом монополизме, существующем на рынке мобильных приложений. Он напомнил, что каждый разработчик обязан платить Apple 30% от всех доходов за продажи самого приложения или покупки в нем, с Google сходная история - иначе он не сможет донести продукт до пользователя. Ситуацию депутат назвал ненормальной и добавил, что "это понимают во всем мире", поскольку обращаются в "суды и парламенты".

"Снижение комиссии и возможность доносить свои продукты до пользователя - это возможность развития для разработчиков, которые будут работать не "на дядю", а на себя. Я искренне надеюсь, что однажды смогу зайти в магазин приложений, например, Telegram, и выбрать там нужную мне программу", - добавил он.

В думской базе в архиве нынешнего созыва числится 110 законопроектов, соавтором которых стал Тумусов. Большинство из них были отклонены, сняты с рассмотрения или возвращены на доработку. Были приняты три законопроекта.

В июле Telegram пожаловался в антимонопольный орган Еврокомиссии на 30%-ную комиссию с оборота всех приложений в AppStore с учетом продаж премиум-услуг пользователям в самих приложениях. Сервис назвал неконкурентными условия AppStore. Заявитель считает, что Apple должна разрешить пользователям устройств Apple скачивать приложения разработчиков в обход AppStore.