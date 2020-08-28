Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Берлинская клиника Charite, где лечат политика Алексея Навального, запросила помощи у британских и германских военных специалистов, узнали Spiegel и расследователи Bellingcat от двух независимых источников.

Врачи обратились в секретную лабораторию фармацевтики и токсикологии бундесвера в Мюнхене, в которой работают лучшие эксперты ФРГ по ядам и химическому оружию, пишет издание. Также запрос был направлен в британскую военную лабораторию оборонной науки и техники в Портон-Дауне, которая также специализируется на химическом и биологическом оружии.

Сотрудники Портон-Дауна участвовали в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и консультировали лечивших их врачей. Считается, что Скрипалей отравили веществом из группы разработанных в СССР нервно-паралитических ОВ "Новичок".

По сведениям Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель крайне озабочена случившимся с Навальным и ежедневно получает детальную информацию о его состоянии.

26 августа Spiegel и Bellingcat сообщили, что врачи Charite связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в 2015 году. По версии тех же СМИ, в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к классу "Новичок". Он выжил.

Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев назвал версию расследователей нереальной. Он отмечал, что ингибиторы холинэстеразы, которыми, по версии Charite, отравили Навального, в определенной дозировке могут лечить болезни "типа Альцгеймера", но в большой дозе могут воздействовать как нервно-паралитические отравляющие вещества. Также он говорил, что атропин, которым лечат политика, является антидотом для нервно-паралитических отравляющих веществ.

Однако ОВ типа "Новичка" действуют очень быстро, поскольку их создавали с целью "вывести из строя солдата в течение 10 минут даже при накожной аппликации. Углев считает, что если бы Навальный получил боевое ОВ, с ним "было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай" в аэропорту Томска. Также эксперт указал, что отравиться рисковал сам "исполнитель акции". Поэтому применение настоящего ОВ он в этой ситуации считает нереальным.

Навальный впал в кому 20 августа. Меркель в тот же день предложила помощь в лечении. 22 августа политика перевезли в Charite, при этом он был оформлен как "гость канцлера". Меркель и другие высокопоставленные германские чиновники не раз призывали к полному и прозрачному расследованию случившегося с российским оппозиционером.

28 августа на ежегодной большой пресс-конференции Меркель сказала, что ей не хватает ясности в ситуации с Навальным. Нужно расследование, но возможности Германии в этом отношении ограничены. Если Берлину удастся добиться лучшего понимания о причинах отравления, то, как в ситуации с отравлением Скрипаля, она пообещала инициировать общеевропейскую "реакцию".

При этом Меркель считает, что Германии не следует из-за этого менять политику в отношении России и рвать отношения.