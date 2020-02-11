Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма освободил из-под стражи бизнесмена Олега Зубкова - владельца крупнейшего в Европе парка львов "Тайган".

Мера пресечения ему изменена "на запрет определенных действий". Зубков освобожден из-под стражи в зале суда.

Владелец парка "Тайган" с 3 февраля содержался в симферопольском СИЗО, в камере, где находятся больше десятка человек, среди них - бывший глава администрации курортной Евпатории Андрей Филонов, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Под арестом он оказался после того, как ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде. Причина - пропуск нескольких заседаний по делу о нападении льва на посетительницу "Тайгана", в том числе - 20 января.

Представители парка заявляли, что в это время Зубков был в Москве, на совещании в Минэкономразвития России, на котором обсуждалась судьба "Тайгана".

Защита подала апелляцию на решение райсуда, призвала ВС Крыма избрать бизнесмену меру пресечения, не связанную с арестом.

Ранее в суд было передано ходатайство главы Крыма Сергея Аксенова отпустить бизнесмена из-под ареста под его поручительство.

Уголовное дело в отношении Зубкова было заведено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"., после того, как летом 2018 года туристка из Кирова, заказавшая платную услугу "Прогулка со львом", подошла к хищнику сфотографировать, и зверь повредил ей руку.

"Тайган" со своей стороны заявил, что посетительница, будучи в нетрезвом состоянии, "трепала льва за гриву". Дело поступило в суд осенью 2019 года.

В целом, в судах находятся десятки дел по "Тайгану". По двум из них работа парка была приостановлена (в целом - с 5 декабря 2019 до 23 января 2020 года).

Власти Крыма заявляют, что не ставят перед собой цель закрыть зверинец, однако подчеркивают, что к его деятельности есть претензии, и требуют привести работу парка в рамки российского законодательства.

Информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы развернулись в интернете в последние несколько месяцев.

В ситуации разбиралось Минэкономразвития РФ. После этого Аксенов и Зубков провели в январе 2020 года встречи, чтобы подготовить "дорожную карту" для восстановления работы зверинца. Зубков решил пока не открывать "Тайган", обещал устранить нарушения.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - Зубков основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, Зубков открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.