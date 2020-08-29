МВД Белоруссии сообщило о 32 задержанных на пятничных акциях

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На акциях протеста в Белоруссии накануне было задержано более тридцати человек, заявило министерство внутренних дел республики.

"Вчера, 28 августа, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. Зафиксировано 42 очага политической активности граждан", - говорится в сообщении МВД.

По информации ведомства, всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека.

В МВД также заявили, что протестные акции были немноголюдными.

"Самые активные из них прошли традиционно в Минске, - рассказали в министерстве. - Возле Национального академического театра имени Я.Купалы находилось около 200 человек. На площади Независимости собралось не более 90 граждан".

При этом в его сообщении говорится о проведении "мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах страны". Сколько таких акций было проведено и о числе их участников не уточняется.

Как сообщалось, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. С тех пор в стране проходят акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1%), а его основной оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. Всего в ходе протестов были задержаны около 7 тыс. человек.