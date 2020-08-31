СК два месяца не мог предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Следствие до сих пор не может предъявить экс-губернатору Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала не причастным к этому преступлению. Отменить ее решение может только Мосгорсуд, пишет "Коммерсантъ".

Зоря, торговавший продуктами, был убит в центре Хабаровска в октябре 2004 года после долгого конфликта с Фургалом, который тогда скупал и перепродавал металлолом, напоминает газета. Они спорили из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий. Зоря доказал в судах свое право на эту недвижимость. По словам источников издания, вдова Зори 15 лет добивалась уголовного преследования виновных в убийстве мужа.

Когда Фургал был арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения, оказалось, что обвинить его в организации убийства Евгения Зори нельзя, так как 15 лет назад следователь городской прокуратуры Хабаровска прекратил уголовное преследование Фургала по этому эпизоду в связи с отсутствием в деле доказательств его причастности к убийству.

Представитель СК Светлана Петренко рассказывала, что сразу после убийства Зори Фургала и его партнера Николая Мистрюкова задерживали как подозреваемых. По ее словам, на них были показания свидетелей. Через два дня после задержания обоих отпустили за отсутствием доказательств их вины. СК теперь намерен дать даст юридическую оценку действиям следователя хабаровской прокуратуры.

Фургал регулярно подкупал высокопоставленных милиционеров и других силовиков в регионе, заявили источники "Коммерсанта", близкие к расследованию. По их словам, этим же объяснялось и решение хабаровского следователя. Сейчас некоторые из бывших силовиков дали показания о своих коррупционных связях с Фургалом, однако проигнорировать постановление следователя о его невиновности СКР до сих пор не может, говорят собеседники издания.

УПК разрешает отменить постановление о прекращении уголовного преследования по истечении года со дня его вынесения по решению суда. Просить об этом суд должен прокурор или руководитель следственного органа, которому предстоит "обосновать необходимость дополнительного расследования". Лицо, преследование которого было прекращено, может участвовать в суде и обжаловать решение о возобновлении преследования.

31 июля Басманный суд отменил решение хабаровского следователя. Фургал и его адвокаты обжаловали это решение в Мосгорсуде, и следствие снова оказалось в тупике, пишет газета.