Бизнесмен, давший показания об участии Фургала в заказных убийствах, взят под госзащиту

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Николай Мистрюков, давший показания об участии губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в заказных убийствах, взят под государственную защиту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В связи с обстоятельствами, представляющими угрозу жизни Мистрюкова, к нему применены меры государственной защиты, сказал собеседник агентства.

По его словам, Мистрюкову выделена личная охрана, обеспечена конфиденциальность персональных данных, применены дополнительные меры безопасности.

Источник отметил, что Мистрюков заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания, изобличающие Фургала в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

Задержание Фургала

Накануне, 9 июля, Фургала доставили в Москву для проведения следственных действий. Его допрос в Следственном комитете РФ (СКР) длился порядка шести часов. В итоге ему было предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

После этого, губернатор был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) столичного главка МВД. Басманный суд Москвы, как ожидается, в пятницу решит вопрос об избрании Фургалу меры пресечения.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу" о задержании Фургала, а также проверке его на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

Убийства бизнесменов

По данным информированного источника "Интерфакса", задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области. В частности, отметил источник, Фургал заказал физическое устранение Зори как одного из своих конкурентов.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.