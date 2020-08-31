Суд дал зеленый свет возобновлению следствия по делу Фургала от 2004 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Суд поддержал просьбу следствия отменить постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе Фургал задерживался в качестве подозреваемого на основании показаний свидетелей и других материалов следствия.

"Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов", - говорится в пресс-релизе.

Между тем, как сообщили в пресс-службе, по ходатайству следствия арестовано имущество экс-губернатора.

"В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств с причастных к убийству Булатова и Зори, а также покушению на Смольского в качестве компенсации причиненного морального и материального вреда", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска "следствием совместно с подразделениями, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, продолжено установление имущества обвиняемого, на которое может быть наложен арест".

"Так, в частности, получена информация о нахождении в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала, денежных средств в размере 400 тыс. долларов США (более 29 млн рублей). Пояснить происхождение этих средств женщина не смогла, при этом ее официальный доход с учетом трудового стажа не позволил бы накопить подобные сбережения", - заявили в СК.

Там сообщили, что с учетом этого следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте указанных денежных средств, "и оно было удовлетворено".

"Также судом наложен арест на автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, принадлежащие Сергею Фургалу, а также денежные средства в размере около 3 млн рублей и 3,7 тыс. долларов, ранее обнаруженные при обыске у обвиняемого", - говорится в пресс-релизе.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции столичного Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгения Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.