У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - У следствия нет сомнений в причастности экс-губернатора Сергея Фургала к заказным убийствам бизнесменов, в которых его обвиняют, но последнее слово будет за судом, заявил "Российской газете" председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Для следствия очевидно, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа", - добавил он.

Раскрыть подробности он отказался, сославшись на тайну следствия. По его словам, следователи и оперативники "собрали весомые доказательства" причастности Фургала к преступлениям, "понимая, какой спрос будет у общества" к этой работе. В деле есть "и результаты экспертиз, и показания свидетелей, и, конечно же, результаты оперативно-разыскной деятельности". Только после сбора этих материалов было принято решение задержать чиновника, сказал Бастрыкин.

Хабаровский губернатор был задержан 9 июля, доставлен в Москву и арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств двух бизнесменов и покушения на третьего в 2004-2005 годах. Речь шла об убийствах хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год) и о покушении на бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

Сообщалось, что обвинение построено на показаниях бизнесмена Николая Мистрюкова, который был арестован в ноябре 2019 года по обвинению в причастности к этим убийствам.

В СК отмечали, что установлен факт вмешательства Фургала в расследование убийства Зори в 2004 году, когда Фургал был депутатом.