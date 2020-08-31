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Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министрМихаил Мишустин по итогам поездки по Дальнему Востоку поручил Минэнерго России совместно с правительством Хабаровского края, "Газпромом" и "Роснефтью" обеспечить переподключение потребителей газа Хабаровского края от магистрального трубопровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" к магистральному трубопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

Это должно быть сделано до 25 ноября. Цель переподключения - гарантировать, чтобы потребители были обеспечены природным газом.

Министерству энергетики вместе с губернаторами, "Газпромом", "НОВАТЭКом", "Роснефтью" и другими заинтересованными организациями поручено до 14 октября представить правительству график газификации регионов Дальневосточного федерального округа, с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.

Кроме того, Минэнерго, Минфину, ФАС, "Роснефти" и администрации Сахалина до 10 сентября поручено представить предложения об использовании природного газа с проекта "Сахалин-1" для газоснабжения потребителей Сахалинской области.

Глава Минэнерго Александр Новак в конце июля посетил Хабаровский край по поручению Мишустина, провел встречу с врио губернатора Михаилом Дегтяревым и пообещал пересмотреть программу развития газоснабжения и газификации региона.

Газпром Роснефть Михаил Мишустин Минэнерго Александр Новак Хабаровский край ДФО Сахалин

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