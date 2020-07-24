Минэнерго пересмотрит программу газификации Хабаровского края

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на период до 2025 года будет пересмотрена. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ по итогам визита министра Александра Новака в Хабаровск.

Новак по поручению премьер-министра Михаила Мишустина посетил Хабаровский край и встретился с временно исполняющим обязанности губернатора края Михаилом Дегтяревым. Новак и Дегтярев остановились на вопросах подготовки субъектов электроэнергетики края к прохождению отопительного сезона 2020 - 2021 годов, надежного обеспечения потребителей, в том числе населения, электроэнергией, теплом и газом.

"Также в ходе встречи речь шла о повышения темпов газификации региона. Была достигнута договоренность об актуализации программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на период до 2025 года", - пишет министерство.

"Кроме того, были приняты решения по реализации программы модернизации и строительства тепловой генерации в отношении объектов Дальневосточной генерирующей компании", - также говорится в сообщении.

Новак и Дегтярев обсудили также "общие вопросы в части топливного комплекса".

Обсуждались вопросы перспективного развития электроэнергетики края. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию новой электростанции в городе Советская Гавань, напоминает федеральное министерство. Электрическая мощность ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч. Муниципальные потребители города в этом году будут переключены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ.

В рамках общероссийской программы модернизации тепловых энергомощностей планируется строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске. Она предназначена для замены Хабаровской ТЭЦ-1 (1954 года) и будет расположена на ее площадке, в центре электрических и тепловых нагрузок столицы Хабаровского края. Ее электрическая мощность составит 328 МВт, тепловая - 1374 Гкал/ч. Станция будет работать на природном газе, пуск намечен на 2025 год.