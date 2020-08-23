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Лавров посчитал перспективным курс на реформу конституции в Белоруссии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Москве считают перспективным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен", - сказал он в воскресенье на форуме "Территория смыслов".

Лавров также отметил, что Россия примет любое решение властей Белоруссии в отношении диалога со своим населением.

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В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В минувший понедельник Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Протесты в Минске

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Белоруссия Сергей Лавров

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