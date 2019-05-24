Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Бывший замначальник столичного главка СК Денис Никандров в Мосгорсуде Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 года колонии за получение взятки.

"Ходатайство, поданное в интересах осужденного Никандрова, было удовлетворено 24 мая", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

По словам собеседника агентства, Никандров освобожден условно-досрочно на неотбытый срок, назначенный ему по приговору - 1 год 6 месяцев и 11 дней.

За что осудили Никандрова

Мосгорсуд 16 августа 2018 года приговорил Дениса Никандрова к 5,5 года заключения в колонии строгого режима за получение особо крупной взятки, не став назначать штраф, но лишив его звания генерал-майора юстиции.

Верховный суд (ВС) России 17 октября изменил категорию вмененного бывшему офицеру преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и изменил ему место отбывания наказания с колонии строгого режима на колонию общего режима, в связи с чем Никандров получил возможность попросить об УДО уже в этом году.

Как установлено следствием и судом, вместе с бывшим начальником Александром Дрымановым, экс-руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим начальником управления столичного СКР по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко бывший офицер при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского получил $1 млн за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) - Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Дело Никандрова в Мосгорсуде было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.