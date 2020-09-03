Епархия попросила паломников из Кургана не посещать Среднеуральский монастырь

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал паломников из Курганской области воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря, сообщает сайт Курганской епархии. Там сослались на письмо Кирилла митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу.

"В связи с тем, что женский монастырь (...) захвачен изверженным из священного сана схимонахом Сергием (Романовым), учинившим раскол, и в обители запрещенными клириками совершаются кощунственные "богослужения", сообщаю, что паломничество в этот монастырь (...) невозможно", - объяснил автор послания.

Владыка Кирилл считает, что до возвращения монастыря в послушание РПЦ поездки туда не принесут паломникам ничего, кроме сильнейшего духовного вреда.

Митрополит Даниил поручил священникам епархии разъяснить ситуацию прихожанам.

Весной схиигумен Сергий, духовник Среднеуральского женского монастыря, в проповедях и заявлениях отрицал коронавирусную инфекцию и пандемию, призывал не подчиняться Роспотребнадзору и церковному руководству, проклинал тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии.

Сначала ему запретили публичные высказывания и проповеди, затем его запретили в служении за неподчинение. 3 июля епархиальный суд лишил его сана, а 24 июля патриарх Кирилл утвердил это решение.

С середины июня Сергий находится в Среднеуральском монастыре, руководство которым он взял на себя. Обитель охраняют приглашенные им казаки. Настоятельница и часть монахинь и насельников из монастыря ушли. Сейчас там остаются около 150 насельниц, они и схимонах отказываются покинуть обитель.