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Лавров раскритиковал требования о расследовании инцидента с Навальным

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Требования западных стран к России расследовать инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным являются необоснованными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам сейчас выдвигают требование, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения (по поводу возможного отравления Навального - ИФ), чтобы мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому", - сказал министр, выступая перед студентами МГИМО во вторник.

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По словам министра, Навальный "пролежал в Омске чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации". "Вот он наконец-то уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает", - отметил Лавров.

Как он подчеркнул, "нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию". "Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло", - сказал Лавров.

Он напомнил, что немецкие врачи "пока не могут соответствующую информацию нам дать", хотя Генпрокуратура РФ обратилась к Германии с просьбой об оказании взаимной правовой помощи.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов. В связи с этим немецкие медики предположили, что Навальный был отравлен.

Генпрокуратура РФ в связи с этим направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой.

Хроника 20 августа – 01 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Сергей Лавров Алексей Навальный МИД РФ Германия

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