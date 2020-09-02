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СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после избрания меры пресечения в Басманном суде
Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства местного предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского.

"Сегодня следователем Фургалу предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори", - сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в среду "Интерфаксу".

Кроме того, по ее словам, Фургал обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33 и часть 2 статьи 105; часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Петренко напомнила, что после убийства Зори Фургал задерживался в качестве подозреваемого. По ее словам, задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия, "однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было необоснованно прекращено".

Она отметила, что с учетом собранных доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году и суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд столицы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

Предполагаемые заказные убийства

По данным информированного источника "Интерфакса", задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Источник "Интерфакса" утверждал ранее, что Мистрюков дал показания об участии Фургала в заказных убийствах и после этого к нему были применены меры государственной защиты: выделена личная охрана, обеспечена конфиденциальность персональных данных, применены дополнительные меры безопасности.

Источник также отмечал, что Мистрюков заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал изобличающие Фургала показания.

Хроника 09 июля – 02 сентября 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край СКР

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