Москва потребует от Берлина данные анализов Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия проведет разбирательство в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального, ожидает от Берлина данные его анализов и готова сотрудничать с Германией по этому вопросу, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Конечно, будем разбираться. Более того, будем требовать, чтобы нам немецкая сторона показала анализы, сравним со своими данными. Надо понимать реально, что произошло. Наши специалисты изучат, в том числе те, кто занимается химическими веществами. Подтвердят или опровергнут подозрения немецких специалистов", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду, комментируя заявления Берлина об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

"Мы-то готовы сотрудничать, главное, чтобы они были готовы. Потому что, по идее, они должны были нас пригласить, ознакомить с материалами наше следствие", - сказал сенатор.

Он скептически отнесся к выводам, озвученным немецкой стороной. "Давайте условно допустим, что реально кто-то к этому причастен. Неужели вы думаете, что Навального выпустили бы через день улететь в Германию, хотя он был под подпиской о невыезде? Его отпустили, пошли навстречу. Для того чтобы они потом обвинили, что мы его отравили?" - сказал Джабаров. Кроме того, по словам сенатора, "Новичок" у нас не производится".

"Отравление" Навального

О том, что Навального отравили в РФ нервно-паралитическим боевым веществом, заявил в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок"", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Как отметил Зайберт, Берлин призывает Москву дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося с Навальным. "Федеральное правительство (Германии) осуждает это нападение самым серьезным образом. Призывает российское правительство дать объяснение этому случаю", - говорится в заявлении.

По словам Зайберта, правительство ФРГ сообщит партнерам по ЕС, НАТО и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ситуации с Навальным.

"Федеральное правительство через МИД ФРГ и предусмотренные каналы проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о результатах исследования", - говорится в заявлении. По его словам, будет обсуждаться совместная "адекватная реакция".

"Затем будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - добавил представитель кабинета министров.