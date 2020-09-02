Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Москва потребует от Берлина данные анализов Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия проведет разбирательство в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального, ожидает от Берлина данные его анализов и готова сотрудничать с Германией по этому вопросу, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Конечно, будем разбираться. Более того, будем требовать, чтобы нам немецкая сторона показала анализы, сравним со своими данными. Надо понимать реально, что произошло. Наши специалисты изучат, в том числе те, кто занимается химическими веществами. Подтвердят или опровергнут подозрения немецких специалистов", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду, комментируя заявления Берлина об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

В РоссииРазработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им НавальногоРазработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им НавальногоЧитать подробнее

"Мы-то готовы сотрудничать, главное, чтобы они были готовы. Потому что, по идее, они должны были нас пригласить, ознакомить с материалами наше следствие", - сказал сенатор.

Он скептически отнесся к выводам, озвученным немецкой стороной. "Давайте условно допустим, что реально кто-то к этому причастен. Неужели вы думаете, что Навального выпустили бы через день улететь в Германию, хотя он был под подпиской о невыезде? Его отпустили, пошли навстречу. Для того чтобы они потом обвинили, что мы его отравили?" - сказал Джабаров. Кроме того, по словам сенатора, "Новичок" у нас не производится".

"Отравление" Навального

О том, что Навального отравили в РФ нервно-паралитическим боевым веществом, заявил в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок"", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Как отметил Зайберт, Берлин призывает Москву дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося с Навальным. "Федеральное правительство (Германии) осуждает это нападение самым серьезным образом. Призывает российское правительство дать объяснение этому случаю", - говорится в заявлении.

По словам Зайберта, правительство ФРГ сообщит партнерам по ЕС, НАТО и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ситуации с Навальным.

"Федеральное правительство через МИД ФРГ и предусмотренные каналы проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о результатах исследования", - говорится в заявлении. По его словам, будет обсуждаться совместная "адекватная реакция".

"Затем будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - добавил представитель кабинета министров.

Хроника 20 августа – 02 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Владимир Джабаров Совфед Алексей Навальный Германия

Новости по теме

Новости

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении
Навальный попал в больницу

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит
Навальный попал в больницу

МИД РФ заявил об ожидании от Берлина объяснений по ситуации с Навальным

Навальный попал в больницу

Проверка пока не выявила признаков умышленного отравления Навального

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Россия попросила Германию сообщить, чем лечат Навального в Charite

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');